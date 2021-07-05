Королева вручила награду медикам Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II наградила Крестом Георга Национальную службу здравоохранения страны (NHS), сообщает Корреспондент.
"С большим удовольствием от имени благодарной нации я вручаю Крест Георга Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.
"Награждение Крестом Георга - это отличная новость, это признание вклада NHS, который был сделан за всю историю, а также вклада за последние полтора года, когда мы столкнулись с величайшей проблемой за все 73 года существования NHS", - прокомментировал награждение директор NHS Стивен Поуис в эфире BBC.
Крест Георга - высшая гражданская награда в Великобритании, учрежденная королем Георгом VI 24 сентября 1940 года. Является гражданским аналогом военного креста Виктории.