Стала известна дата заседания комиссии Украина-НАТО

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев заявил, что через два дня, в среду, 7 июля, состоится заседание комиссии Украина-НАТО, сообщает Зеркало недели.

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО при участии вице-премьер-министра Алексея Резникова, который, как член Трехсторонней контактной группы, Совета национальной безопасности и обороны, вице-премьер-министр, будет подробно доносить правдивую информацию до государств-членов по тому, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - сказал Толкачев.

Вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс – вопрос политический.

"У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне" , - объясняет посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По мнению дипломата, Украине стоит готовиться к членству и проводить необходимые реформы, чтобы успеть использовать окно возможностей, когда появится политическое решение расширить ЕС и НАТО.