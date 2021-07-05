Пасмурно и все еще дождливо: прогноз погоды на 6 июля

Украину накроет пасмурная погода﻿ с продолжающимися грозами и дождями на местах. Температура же воздуха при этом будет по-летнему умеренной, но не слишком жаркой.

Во вторник, 6 июля, солнечно будет только на Закарпатье. Температура днем там при этом ожидается 28-30°С, ночью – 13-15°С. В остальных областях на западе страны днем температура будет чуть ниже – от 25 до 28°С, ночью – 15-17°С. В центральных областях и на севере Украины воздух прогреется днем до 26-29°С, ночью опустится до 16-19°С. На востоке, на юге страны и в Крыму днем будет 25-27°С, ночью – 17-20°С.

Закарпатье выделится не только солнечной погодой, но и полным отсутствием дождей и гроз. Максимум, что там ожидается, – это небольшая облачность в течении дня. В остальных же областях ожидаются дожди, при чем на востоке, на юге и в Крыму они прогнозируются и днем, и ночью. Также в центре, на востоке и на юге ожидаются грозы.

Укргидрометцентр предупреждает, что 6 июля в южной части, восточных и центральных областях будут грозы. В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. В южных и в восточных областях местами дожди будут значительными (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 6 июля ожидается температура от 20 до 28°С в течении дня, дождь и ветер 14-18 км/час.