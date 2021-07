Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра

Рафаэлла Карра, известная итальянская певица, умерла в возрасте 78 лет после тяжелой болезни.

«Рафаэлла ушла от нас. Она ушла в лучший мир, где ее человечность, ее безошибочный смех и ее необыкновенный талант будут сиять вечно », - сообщили близкие певицы.

Наибольшую популярность певице принесла песня «Сделай первый шаг» («A far l’amore comincia tu»), которая вошла в хит-парады многих стран. Эту песню Рафаэлла исполняла на многих языках — французском («Parce que tu l’aimes dis-le lui»), немецком («Liebelei»), испанском («En el amor todo es empezar»), английском («Do It, Do It Again»). Не меньшим успехом пользовался и шлягер «Поздравляю» («Tanti Auguri»), испаноязычный вариант которого («Hay que venir al sur»), наряду со шлягером «Фиеста»(«Fiesta»), принёс актрисе популярность в Испании и странах Латинской Америки.