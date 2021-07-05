Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке возобновили падение. Что послужило причиной?

Выходной в США (в связи с тем, что День независимости США в этом году пришелся на воскресенье, в понедельник в Америке тоже выходной) стал причиной того, что сделки на украинском межбанковском валютном рынке сегодня проводились по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом). Желающих покупать валюту завтрашним днем оказалось меньше, чем продавцов, и последним пришлось снижать ценники своих заявок, чтобы хоть что-то продать. После того, как котировки опустились ниже уровня 27,30 гривен, на рынке появился Национальный банк. Регулятор выставил ордер на покупку на уровне 27,26 гривен – ниже рыночных котировок. Несмотря на то, что он так ничего и не купил, его появление возымело результат: котировки прекратили падение.

Закрыли торги понедельника на 9,5 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,30/27,42 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись шире, чем на прошлой неделе: спрэд на старте составил 12 копеек. Первая сделка на сумму 0,5 млн долларов по цене 27,32 гривен прошла лишь в 10:04. Изначально активность покупателей была очень слабой: спустя 20 минут после первой покупки прошло сделок всего на 4,5 млн долларов, а в первый час – всего лишь на 20,5 млн долларов. Продавцы начали снижать ценник, чтобы хоть как-то заинтересовать покупателей. Чем ниже опускались котировки, тем активней брали валюту покупатели. После 12:00 опустились ниже 27,30 гривен. В 12:20 на рынке появился Нацбанк: он выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,26 гривен. Ордер ниже уровня рыночных цен преследовал одну цель: дать меседж рынку, что ниже опускать цены не следует. Послание от регулятора было услышано: торговля стабилизировалась в районе 27,27-27,29 гривен, а после 15:00 сделки проходили даже по 27,30.

Котировки закрытия – 27,305/27,33 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 72,5 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 95 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2981 гривен.

Официальный курс доллара на 6 июля установлен на отметке 27,2904 гривен за доллар, снижение на 12,17 копеек.

Официальный курс евро на 6 июля установлен на отметке 32,3732 гривны за евро, снижение на 11,20 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1865. Сегодня весь день евро торговался в узком диапазоне 1,1851-1,1878 доллара, отреагировав таким образом на выходной в США.

После роста в прошлую пятницу российский рубль вновь устремился вниз и к вечеру опустился до 73,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 73,46-73,49 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по цене от 3,72 до 3,75 гривен за 10 рублей, небольшие суммы можно было купить по 3,70 гривны за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке во вторник

Завтра Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению ОВГЗ сроком на 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет. Многое будет зависеть от того, проявят ли иностранные инвесторы интерес к покупкам этих ценных бумаг. В случае, если они решат приобрести ОВГЗ, им придется продавать валюту для их оплаты, и это может поддержать национальную валюту.

Кроме того, завтра возобновится нормальная торговля на межбанковском валютном рынке. Снижение котировок может привлечь желающих купить подешевевшую валюту. Поэтому завтра ожидается оживленная торговля и рост объема заключаемых сделок. Национальный банк продолжит держать руку на пульсе, не допуская чересчур сильных колебаний и удерживая курс как от сильного роста, так и от сильного падения.

Наличный курс доллара в обменниках Киева к вечеру опустился до 27,22-27,23 гривен. По такой цене его начнут продавать и завтра утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на межбанке.

Наличный евро подешевел вслед за долларом до 32,31-32,33 гривен. Завтра его поведение будет всецело зависеть от наличного доллара и настроений на межбанке. При первых признаках даже не разворота, а лишь остановки падения евро тут же пойдет вверх, особенно если его рост на FOREX продолжится.

Российский рубль будет торговаться в нешироком диапазоне, но изменение его цены к американскому доллару вряд ли окажет сильное влияние на цену наличного рубля в Украине. Столичные обменники завтра, как и перед этим, будут торговать рублем в диапазоне от 3,70 до 3,75 гривен за 10 рублей. Здесь никаких изменений в ближайшее время не предвидится.