Полякова жестко ответила Меладзе после "фрика"

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на скандальное интервью российского артиста Валерия Меладзе, в котором тот назвал украинку фриком, сообщает УНИАН.

"Это буду не я, если не отвечу. Точнее не отвечу, а задам несколько вопросов" , - заявила Полякова в опубликованном в своем Instagram видео.

Меладзе она иронически назвала "благородным мужественным грузином". Недавно их коллеги по цеху Ани Лорак и Татьяна Найник рассказали, что брат Валерия - Константин Меладзе - их домогался. Вокруг этой истории разгорелся настоящий скандал. И тогда Оля Полякова решила поддержать девушек и подтвердила их слова. Так, она рассказала, что Константин и к ней проявлял неоднозначное внимание и даже пытался усадить ее к себе на коленки. В интервью Собачак Валерий Меладзе прокомментировал эту историю:

"Я помню ее (Олю Полякову, - ред.). Она шокировала меня. Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев" , - заявил артист.

Отвечая Меладзе, Полякова заявила, что Лорак после ее слов "затравили, хотя там все было понятно и однозначно". Она также обратилась к Меладзе, напомнив об аннексии Крыма Россией и ее агрессии на Донбассе.

"Вас это никак не шокировало? Все там нормально? Вы как-то давно размыто сказали, что "кто-то разжег этот конфликт". А можно узнать, кто? Вы уже определились за восемь лет?" , - заявила Полякова.

Она также возмутилась, что оба брата Меладзе "спокойно работают в Украине, а Ани Лорак не имеет такой возможности".

"Прилетает" почему-то не вам, а другим артистам, работающим в России" , - добавила Полякова.

"Я не буду спрашивать у вас, чей Крым. У вас обязательно об этом спросят в ближайшее время" , - говорит она.

По словам певицы, она "имеет право говорить правду о своей истории и возможность быть услышанной".