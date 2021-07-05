Суд арестовал участника схемы поставки некачественной техники для ВСУ

Печерский суд избрал меру пресечения одному из четырех подозреваемых по делу о продаже для ВСУ некачественной военной техники, сообщает Факты.ICTV.

Одного из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны отправили под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в размере около 475 млн грн.

В целом всех четырех должностных лиц следователи подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах. Такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн грн.