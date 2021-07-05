Данилов сравнил паспорта РФ в ОРДЛО с аусвайсами Гитлера

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал количество российских паспортов, которые были выданы жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, на Донбассе раздали 630 тысяч российских документов, сообщает РБК-Украина.

Об этом секретарь СНБО заявил в эфире "24 канала". Данилов сравнил российские паспорта на Донбассе с аусвайсами, которые выдали нацисты во время оккупации Украины.

"На территории Донецкой и Луганской областей 630 тысяч российских паспортов роздано. Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны граница и с другой стороны граница. Это такой концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал" , - сказал он.

По словам секретаря СНБО, выдавая российские паспорта на Донбассе, Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. Кроме того, как он отметил, паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.