Во Франции к концу года появится своя COVID-вакцина

Французская компания Sanofi приступила к третьему этапу клинических испытаний, а уже в декабре во Франции может появиться собственная вакцина от Covid-19, сообщает Интерфакс-Украина.

﻿Как передает издание Le Figaro, глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо сообщил, что вакцина вышла на третью фазу исследований и может быть доступна до декабря.

Он также отметил, что в отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не используется технология мРНК. Ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных прививках от гриппа. По его словам, в сочетании со специальной веществом - адъювантом - иммунный ответ будет активным и продлится дольше.

"Это то, что мы используем для вакцинации против гриппа, проверенная технология, которую мы использовали в течение нескольких лет" , - уточнил он.

Среди преимуществ французской вакцины от коронавируса Богийо назвал недорогое производство и более мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам мира.