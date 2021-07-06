В Киеве неадекват бросался с ножом на прохожих и полицейских

В Киеве в Соломенском районе мужчина бросался с ножом на прохожих. Те вызвали полицейских. Видео с места ЧП в понедельник, 5 июля, опубликовано на странице, сообщает Корреспондент.

По информации Киев Оперативный в Facebook инцидент произошёл на улице Ушинского. Момент задержания мужчины сняли на камеру пассажиры автомобиля, который пытался выехать с места происшествия.

"Мужчину окружили несколько полицейских, однако он угрожал им ножом. Один из патрульных взял где-то длинную палку и начал бить нападавшего по ногам ", - говорится в подписи под видео.

Когда же мужчину удалось повалить на землю при помощи палки, полицейские его скрутили и выбили из его рук нож. Отмечается, что во время задержания никто не пострадал.