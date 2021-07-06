Курс валют НБУ на 6 июля

Курс валют НБУ на 6 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 июля, снизился до отметки 27.29 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 32.37 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.72 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 июля 2021 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.80 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.61 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 3 коп до 7.18 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.290400 --0.122
EUR Евро 32.373200 --0.038
RUB Рубль 0.371860
GBP Фунт стерлингов 37.804000 +0.112
CHF Швейцарский франк 29.607200 --0.01
PLN Польский злотый 7.183400 +0.025

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