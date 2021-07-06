Иван-чай: польза и вред для здоровья

Благодаря содержанию активных веществ, таких как танин, флавоноиды, железо, марганец, магний, витамины С и А, витамины группы В, дубильные и слизистые вещества, кислоты, иван-чай займет заслуженное место в числе лекарственных трав. Благодаря своему составу он оказывает противомикробное, болеутоляющее, противовоспалительное, противогрибковое, спазмолитическое, смягчающее, обволакивающее, успокаивающее, тонизирующее действие, что делает диапазон его применения очень широким, сообщает РБК.

Так как иван-чай содержит цинк, медь, железо, марганец и большое количество витамина С, ему можно найти применение и в гематологии для борьбы с анемией.

В числе заболеваний, при лечении которых может быть использовано это растение, отмечается доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и проблемы мочевыводящей системы.

Наличие пектиновых веществ и большого количества органических кислот в иван-чае способствует детоксикации организма. Флавоноиды оказывают капилляроукрепляющее и противовоспалительное действие. За счет кумаринов кипрей узколистный помогает снимать разного рода боль, снижать жар и бороться с микробами.

Кроме того, кипрей успокаивает нервную систему, обладает умеренными седативными свойствами и способствует снижению агрессивности и стресса.

Отвары можно использовать для местного применения при лечении воспалительных заболеваний полости рта (стоматиты), ротоглотки (ангины, фарингиты, ларингиты), при угревой сыпи.

Защищает кожу от стресса

Последние исследования иван-чая (кипрея узколистного) показали его способность вносить значительный вклад в защиту клеток от стресса, способствовать изменению структуры кожи и существенно влиять на процессы ее старения. Наиболее благоприятные свойства экстракта кипрея узколистного связывают с содержанием в нем галловой кислоты.

Особых противопоказаний к применению иван-чая нет. Однако медики предупреждают, что длительное применение отвара может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.