Дорога президентов. На трассе в Молдову развернули "Большую стройку"
В этом году отремонтируют 116 км трассы Р-08 Немиров – Ямполь. Она соединяет Украину с Молдовой и известна как "дорога президентов". Работы в Винницкой области стартовали, они ведутся в ходе программы президента "Большая стройка". На дороге работает 300 единиц дорожно-строительной техники, сообщает Сегодня.
Предусмотрено не только обновление покрытия, но и ремонт пяти мостов.
Обновление дороги – это шаг к реализации Меморандума относительно развития транзитно-транспортного потенциала между двумя странами, который подписали в начале года президенты Украины и Молдовы, уточнили в Винницкой ОГА.
"Если сейчас поедете по дорогам Винницкой области, увидите, что в регионе по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" идет реконструкция дорог, старых дорог, к которым не доходили очень много лет. Качественные дороги и инфраструктура – это не только о комфорте, это о безопасности, о повышении уровня жизни и развитии всего региона. А еще это рабочие места", – отметил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.