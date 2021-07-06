Дорога президентов. На трассе в Молдову развернули "Большую стройку"

В этом году отремонтируют 116 км трассы Р-08 Немиров – Ямполь. Она соединяет Украину с Молдовой и известна как "дорога президентов". Работы в Винницкой области стартовали, они ведутся в ходе программы президента "Большая стройка". На дороге работает 300 единиц дорожно-строительной техники, сообщает Сегодня.

Предусмотрено не только обновление покрытия, но и ремонт пяти мостов.

Обновление дороги – это шаг к реализации Меморандума относительно развития транзитно-транспортного потенциала между двумя странами, который подписали в начале года президенты Украины и Молдовы, уточнили в Винницкой ОГА.

Дорога Немиров – Ямполь – это часть маршрута Киев – Кишинев / Фото: Укравтодор