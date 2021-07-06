Стильный образ жены Дмитрия Монатика из Парижа

Супруга Дмитрия Монатика Ирина Демичева на страничке в Instagram размешает много фотографий с детьми и супругом, а так же кадры с совместных семейных путешествий.

Ирина поделилась фотографией, сделанной в столице Франции. В кадре Ирина позирует стоя на балконе отеля, который расположен недалеко от Эйфелевой башни. Она позирует в широких укороченных брюках и облегающем топе в виде корсета. Образ дополнили черные кожаные ботинки на массивной подошве и модный объемный жакет телесного оттенка. Слегка взлохмаченные волосы Ирина дополнила стильными очками с полупрозрачными розовыми стеклами.