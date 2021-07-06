Отдых в июле: какие страны открыли границы для украинцев

В Европейском Союзе пока не спешат открывать границы для украинцев: в последнем списке безопасных для путешествий стран Украины все еще нет. Но в Министерстве иностранных дел надеются, что ЕС рекомендует упростить въезд для наших граждан в ближайшие две недели, то есть до середины июля. Несмотря на отсутствие общего решения, отдельные европейские страны с определенными условиями разрешают въезд украинским туристам, сообщает Слово и дело.

Португальский остров Мадейра разрешил въезд гражданам Украины с туристической целью. За 12-48 часов до вылета необходимо заполнить специальную онлайн-форму, чтобы предоставить QR-код по прибытию. Гражданам от 12 лет нужно иметь негативный результат ПЦР-теста или сделать его в аэропорту после прилета.

Также власти острова разрешили въезд туристам, которые привились любой вакциной от коронавируса, независимо от того, признана она в Евросоюзе или нет. В таком случае нужно иметь справку о вакцинации, а негативный ПЦР-тест не нужен.

Германия с 1 июля разрешила въезд для украинских туристов. Но здесь есть серьезные ограничения: нужно быть привитым вакциной Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca или Covishield. Для подтверждения должен быть цифровой COVID-сертификат либо бумажный документ о вакцинации (на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языке).

Для украинцев открыли границы также Австрия и Нидерланды. Для въезда в Австрию с туристической целью нужно иметь сертификат о полной вакцинации от коронавируса. В стране признают такие вакцины: Pfizer, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac.

Если человек не привит, он может въехать в Австрию с отрицательным ПЦР-тестом, однако тогда нужно будет отсидеть 10-дневную изоляцию.

Для въезда в Нидерланды будут действовать аналогичные правила. Там признают препараты: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca EU, AstraZeneca-SK Bio, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Еще одна европейская страна, которая открыла границы для украинцев – Эстония. Въезд туда разрешен при условии полной вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, AztraZeneca, Covishield или CoronaVac.

Кипр открылся для туристов раньше, но теперь страна упростила условия въезда для граждан Украины. С 1 июля украинцы, у которых есть сертификат о вакцинации, освобождаются от необходимости сдавать ПЦР-тест и проходить самоизоляцию. Нужно быть полностью вакцинированным одним из следующих препаратов: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik V или Sinopharm. Как видим, китайского CoronaVac в этом списке нет, поэтому упрощение не коснется украинцев, привитых им.

Канада ослабила ограничения для полностью вакцинированных граждан. С 5 июля путешественники, которые полностью вакцинировались от COVID-19 (препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield или Johnson & Johnson), не должны будут делать ПЦР-тест или проходить карантин. При себе нужно будет иметь бумажную или цифровую копию документа о вакцинации, а также предоставить данные в электронном виде до прибытия в страну. Но судя по всему, украинцев упрощение въезда не коснется.