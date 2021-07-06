Леся Никитюк засветилась в трендовом наряде лета

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала образ в самой трендовой одежде лета 2021. Знаменитость появилась перед фанатами в платье с корсетом, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото ведущая опубликовала на странице в Instagram. Никитюк позировала на камеру в белом кружевном наряде, сверху которого надела темно-зеленый корсет, который стал самой модной вещью этого сезона. Свой образ она дополнила украшениями, а также звезда распустила волосы, сделала аккуратную укладку и легкий дневной макияж.

Никитюк в стильном образе. Источник: instagram.com/lesia_nikituk

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