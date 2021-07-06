Украинцев предупредили об опасности на Ивана Купала

Украинцев предупредили об опасности на Ивана Купала
Фото: Википедия

Праздник Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля многие украинцы традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды. Причем зачастую веселье подкрепляется распитием алкоголя, сообщает РБК-Украина.

Праздник Ивана Купала - время усиленного внимания для спасателей, поскольку массовые народные гуляния несут в себе опасность возникновения пожаров, а также чрезвычайных происшествий на воде.

Чтобы безопасно провести праздник, нужно следовать таким советам:

  • Для купания выбирать только специально оборудованные для этого места.
  • Избегать водоемов с быстрым течением и не плавать в одиночку.
  • В воде купаться только в светлое время суток.
  • Категорически нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не прыгать через "купальский огонь", если не уверены в своих силах.
  • Не оставлять без присмотра ритуальный костер, чтобы не спровоцировать возникновение пожара.
  • Не позволять детям самостоятельно посещать водоемы.

В ГСЧС напомнили, что с начала лета на воде погибли 242 человека. Только за сутки 5 июля утонули 8 человек.

Светлана Мащенко

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