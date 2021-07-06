В Украине впервые пройдут международные военные учения

В июле в Украине пройдут многонациональные военные учения "Три меча-2021" с участием военных из четырех стран. Такие учения проведут в Украине впервые, сообщает Левый берег.

"17-30 июля 2021 в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоятся Многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Три мечи 2021" - это многонациональные учения, которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин с 4 стран - Литовской Республики, Республики Польша, Украина и Соединенные Штаты Америки.

От Украины к учениям будут привлечены подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.