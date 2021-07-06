Выход Медведчука из ТКГ остановил минский процесс

Выход председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука из Трехсторонней контактной группы парализовал минский процесс, вследствие чего Москве теперь не с кем вести переговоры о прекращении конфликта на Донбассе, сообщает UBR.

"Россия полностью изменила свою тактику на украинском направлении. Из переговорного процесса усилиями Зеленского и Ермака "выпал" Виктор Медведчук, затем "парализовало" минскую контактную группу, и договариваться, таким образом, стало некому и не с кем, а затем президент России расставил все точки касательно утраченной субъектности Киева" , – отмечает аналитик Александр Артищенко.

По словам аналитика, "работать-то в Киеве Москве больше не с кем" и "коммуникация в минском формате между Москвой и Киевом прервана".

Ранее президент России Владимир Путин назвал антиконституционным арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Ну, вот Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом – взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимание.