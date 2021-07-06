Жжение стоп может быть опасным признаком

Болезненное ощущение жжения стоп различной степени тяжести, от легкой до мучительной. Может сопровождаться покалыванием, онемением конечностей. В некоторых случаях ощущения могут быть настолько болезненными, что мешают сну, сообщает Доктор Петрик.

Часто синдром жжения ног является признаком либо воспаления фасции (слой фиброзной ткани на подошве), либо повреждения нерва (периферическая невропатия). Повреждение нерва имеет много разных причин, включая диабет, хроническое употребление алкоголя, воздействие токсинов, дефицит некоторых витаминов группы В или ВИЧ-инфекцию.

Временное жжение или воспаление ступней может вызвать излишняя нагрузка на стопы или грибковая кожная инфекция. Более подробно смотрите далее в видео.