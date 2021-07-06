Кредиторы в обход суда арестовывают имущество и счета должников

По состоянию на начало июля в Едином госреестре должников находились 390 755 исполнительных производств, открытых на основании так называемой исполнительной нотариальной надписи, а не судебных решений, сообщает Опендатабот.

Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись - документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество.

"Исполнительная надпись – довольно удобный инструмент для защиты прав кредитора. Через исполнительную надпись гораздо проще взыскать задолженность, чем сделать это через суд, и получить такую надпись у нотариуса довольно несложно. Но также это и удобный инструмент для злоупотреблений" , – рассказал адвокат и партнер в юридической фирме Bargen Андрей Гевко.

По его словам, бывают случаи, когда нотариусы не должным образом проверяют документы и выдают надписи "сомнительным" организациям.

При этом такую надпись можно обжаловать в суде. Для этого нужно обнаружить несоответствие хотя бы одному из таких фактов:

исполнительная надпись выдана на основания документов, которые есть в перечне, установленном законодательством;

нотариус проверил, что задолженность бесспорна и подтверждается соответствующими документами;

кредитор предоставил доказательства, что задолжали именно ему;

со дня возникновения задолженности прошло не более трех лет.

Так, за прошлый год должники через суд отменили 5772 исполнительных надписи, что в два раза больше, чем в 2018 году – 2923 отмены.