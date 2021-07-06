Киевляне получат платежки с новой графой за отопление

Киев вводит авансовый платеж за отопление. Это значит, что определенный процент оплаты можно будет осуществить в летний период. По желанию, сообщает РБК-Украина.

По мнению столичных чиновников, это поможет вовремя начать отопительный период в Киеве, сделает зимние счета за отопление более сбалансированными, а также уменьшит нагрузку на потребителей.

Таким образом, уже скоро киевляне получат платежки с новой графой. Как она выглядит и сколько горожанам предлагают платить за тепло летом - ﻿читайте в материале.

Рекомендуемые авансовые платежи за тепло - новая графа в платежках "Киевтеплоэнерго" в июле. Предоплата позволит снизить финансовую нагрузку на клиентов зимой.

Аванс за отопление составляет 10 грн за квадратный метр отапливаемой площади.

Выглядит "обновленная" платежка вот так:

Платежка с графой об авансовом платеже (скриншот)

Отметим, что ничего инновационного чиновники не выдумали. Ведь такая система была и раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Причины изменения тарифов в Киеве:

на 15% выросла стоимость природного газа для населения

на 79% - для категорий "учреждения", "религиозные организации" и "прочие потребители"

на 10% повысился тариф на услуги по распределению природного газа

на 10% выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ (с 854,1 до 937,74 грн/Гкал)

в тариф включены расходы на приобретение и оснащение зданий счетчиками тепла и горячей воды в размере более 233 млн грн

на 42% выросла стоимость электроэнергии

Киевлянам напоминают: своевременная оплата потребленного тепла позволяет избежать штрафных санкций (инфляционная составляющая долга и 3% годовых начисления к общей сумме долга).

Скриншот платежки со штрафом

На сегодняшний день общая задолженность киевлян за услуги "Киевтеплоэнерго" составляет 3,6 млрд грн (из них 2,06 млрд грн – за тепло).

Как реструктурировать долг?

Реструктуризация долга позволяет сэкономить до 30% на уплате судебных и исполнительных сборов. Сделать это киевляне могут, обратившись в Центр коммунального сервиса:

в мессенджере Facebook или Skype ЦКС

оставить электронную заявку на сайте ЦКС в разделе: "Что делать, если вы стали должником?"

записаться на прием в ближайшее отделение ЦКС

обратиться с письмом в адрес СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" (ул. Жилянская, 83/53).

Автор: Тетяна Самарук