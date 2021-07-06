Межбанк: евро в центре внимания

Во вторник резкое падение евро к американскому доллару на международном рынке FOREX спровоцировало рост спроса на безналичную валюту на межбанковском валютном рынке﻿ Украины.

Многие компании, видя, как евро падает, поспешили купить его через кросс-курс с американским долларом, для чего начали покупать сам доллар. Тем более, что сегодня он опустился до 27,22 гривен на покупке и 27,245 гривен на продаже. Рост числа покупателей не только нарушил тренд на укрепление гривны, но и вернул котировки к уровню 27,30 гривен.

Наличный рынок также отреагировал на рост котировок на межбанке. Курс доллара в обменниках Киева перед обедом опустился до 27,20 гривен, но затем отскочил вверх, и после обеда доллар продавали уже по 27,24 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня вторника поднялся до 1,1895 доллара, но затем резко пошел вниз после публикации данных об объеме производственных заказов в Германии, которые вышли намного хуже прогнозируемых. К обеду евро опустился на 65 пунктов, до 1,1830 доллара, где его наконец-то начали покупать. Наличный курс евро, отреагировав на снижение на FOREX, также снизился до 32,29-32,30 гривен.

Российский рубль в первой половине дня подешевел с 73,15 до 73,50 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице продолжает оставаться в пределах 3,70-3,75 гривны за 10 рублей.