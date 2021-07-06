Гороскоп на 7 июля: что ждет все знаки Зодиака
Завтра звезды сулят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное не зевать и не упускать шансов, сообщает УНИАН.
Овен
Завтра день наделяет Овна немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Едва встав с кровати, вы почувствуете, что можете свернуть горы.
Телец
Завтра день обещает порадовать Тельца приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне
Близнецы
Усталость и раздражение будут сопровождаться даже озлоблением. Нельзя загонять внутрь отрицательные эмоции. Осознайте их в полной мере и возьмите под контроль.
Рак
Завтра Раку необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Ставьте свои интересы превыше всего.
Лев
Лев завтра будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией.
Дева
Завтра гороскоп предвещает Деве неплохой день, однако будьте готовы к некоторым вызовам, которые он вам готовит.
Весы
События этого дня и общение с окружающими вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта.
Скорпион
Завтра гороскоп склоняет Скорпиона манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно исполнять все его желания.
Стрелец
Напористые и решительные действия, уверенное продвижение к намеченным целям следует сочетать с планированием перспективных дел. В решении важных житейских проблем вам помогут мудрость, интуиция и независимость.
Козерог
Завтра ситуация может потребовать от Козерога поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Козерог и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить.
Водолей
Рекомендуется энергично взяться за новые дела, активизировать свою деятельность в бизнесе, окончательно определиться в отношениях с близким человеком. Не стоит поддаваться скрытым эмоциям, которые могут спровоцировать нежелательные последствия.
Рыбы
Завтра звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше