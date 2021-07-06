Объявлены условия бесплатного обновления до Windows 11

Microsoft будет предоставлять бесплатный доступ к Windows 11 в течение ограниченного времени. Об этом сообщается в блоге компании, сообщает Лента.Ру.

В обновленных рекомендациях для пользователей специалисты корпорации сообщили, что для отвечающим требованиям систем нет конкретной даты ограничения для обновления. Однако согласно условиям, Microsoft оставляет за собой право прекратить бесплатное распространение Windows 11 спустя год после запуска ОС.

Вероятнее всего, корпорация может прекратить широкомасштабное бесплатное обновление не раньше конца 2022 года. Ранее представители компании объявили, что Microsoft начнет распространять операционную систему нового поколения среди обычных пользователей в конце года. При этом о том, сколько будет стоить платное обновление до Windows 11 в будущем, не сообщается.

Анонс Windows 11 состоялся в конце июня. Операционная система получила новый дизайн, измененное меню "Пуск", виджеты, поддержку Android-приложений.