Азербайджан заявил о ранении военного армянскими солдатами

Азербайджан заявил о ранении своего военнослужащего вблизи села Алиагалы в Агдамском районе. Азербайджан утверждает, что военный получил ранение в результате нападения армянских вооруженных групп, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что обстрел азербайджанских военных произошел в районе, где расположены российские миротворческие войска.

"В результате обстрела ранен военнослужащий азербайджанской армии старший гизирь Дадашов Сакит Ахлиман, который был привлечен к работам по благоустройству дорог" , - заявили в Минобороны Азербайджана.

Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь.

"Командование российских миротворческих сил и турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента" , - добавили в министерстве.

Автор: Дмитрий Левицкий