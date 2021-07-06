Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник на межбанковском валютном рынке﻿ возобновилась полноценная торговля безналичным долларом. При этом спрос на него в течение торговой сессии часто превышал предложение.

После вчерашнего дня, когда на межбанковском валютном рынке сделки проводились с расчетами завтрашним числом, осталось много желающих купить валюту в «нормальном режиме». Покупатели рассчитывали, что снижение котировок сегодня продолжится, и частично они угадали. Котировки действительно опустились до 27,22 гривен на покупке и 27,245 гривен на продаже. Ниже уйти не удалось: на этом уровне оказалось столько желающих купить подешевевшую валюту, что вверх пошли еще быстрее, чем до этого снижались. После обеденного перерыва вернулись к уровню 27,30 гривен, а незадолго до закрытия торгов – поднялись выше.

Национальный банк сегодня в торгах не участвовал: покупателей хватало и без него. Закрыли торги вторника на 0,5 копейки и на покупке, и на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 27,25/27,35 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись уже, чем вчера: спрэд на старте составил 10 копеек. Первая сделка по цене 27,284 гривен прошла в 09:25. Вначале продавцов было примерно в 2 раза больше, чем покупателей, и котировки отреагировали снижением. К 10:40 они опустились до дневных минимумов – 27,22 гривен на покупке и 27,245 гривен на продаже. На этом уровне проснулся спрос: покупатели сначала раскупили все более дешевые предложения от продавцов, а затем начали сами выставлять заявки на покупку.

Торговля сначала переместилась в диапазон 27,24-27,27 гривен, затем – 27,27-27,29 гривен, а примерно за час до конца торгов сделки шли уже по 27,29-27,30 гривен. Закрыли торги на дневных максимумах.

Котировки закрытия – 27,30/27,325 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 73,5 млн по сравнению с понедельником и составил 168,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2382 гривен. Официальный курс доллара на 7 июля установлен на отметке 27,2497 гривен за доллар, снижение на 4,07 копейки.

Официальный курс евро на 7 июля установлен на отметке 32,2623 гривны за евро, снижение на 11,09 копеек. На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1815. Сегодня евро упал до трехмесячного минимума против доллара после публикации данных из Германии и достиг отметки 1,1806 доллара. Настроения инвесторов в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, резко упали в июле, сообщил институт экономических исследований ZEW, в то время как заказы на товары немецкого производства показали самый резкий спад в мае с момента первого карантина в 2020 году.

Мировые цены на нефть сегодня снизились больше, чем на 3%. На падение цен на нефть и резкий рост американского доллара в мире отреагировал российский рубль, за несколько часов опустившийся с 73,40 до 74,80 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 74,38-74,50 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль еще не успел отреагировать на резкое падение: сегодня его, как и перед этим, продавали по цене от 3,72 до 3,75 гривен за 10 рублей, небольшие суммы можно было купить по 3,70 гривны за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Состоявшийся сегодня аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ показал довольно скромные результаты: всего инвесторы приобрели ценных бумаг на сумму чуть больше 3 млрд гривен. Завтра покупатели ОВГЗ должны будут внести за них оплату. Кроме того, завтра запланировано крупное погашение ОВГЗ на общую сумму около 8,2 млрд гривен. Даже часть этой суммы, если она окажется на валютном рынке, способна вызвать серьезный прыжок доллара вверх.

Резкое укрепление доллара в мире может привести к повышенному спросу на валюту на межбанковском валютном рынке, поэтому завтра с утра котировки могут продолжить рост. Если он будет чересчур сильным, Национальный банк выйдет «гасить пожар» интервенцией на продажу валюты.

Наличный курс доллара в обменниках Киева сегодня днем опускался до 27,19-27,20 гривен, но затем ценник на наличного американца пополз вверх и к вечеру вырос до 27,25-27,27 гривен. По такой цене его начнут продавать и завтра утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на межбанке. Есть основания предположить, что завтра наличный доллар продолжит расти.

Наличный евро отреагировал на снижение на FOREX и к вечеру вторника подешевел до 32,28-32,30 гривен. По 32,30-32,32 гривны его начнут продавать завтра утром. В случае же, если доллар на межбанке пойдет вверх и потянет за собой наличный доллар, пойдет вверх и наличный евро. Точно так же он будет реагировать на ситуацию на FOREX: при первых признаках даже не разворота, а лишь остановки падения евро тут же пойдет вверх.

Наличный российский рубль завтра утром имеет все шансы подешеветь: его будут продавать в основном по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, появятся предложения сумм и по более дешевым ценам. Дальше все будет зависеть от того, не начнет ли падать гривна. В любом случае дешевле 3,68-3,69 гривен рубль продавать завтра еще не будут.