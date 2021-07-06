В Офисе президента отреагировали на иск Порошенко к Зеленскому

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "странным и абсурдным" иск Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать оригиналы так называемых "пленок Бигуса", сообщает Новое время.

По словам адвокатов Порошенко, скандальные записи, на которых фигурирует лидер "Евросолидарности" и нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Медведчук, журналисты получили из ОПУ.

Кроме того, они утверждают, что Bihus.Info опубликовал далеко не все, что было в его распоряжении, в связи с чем и обратились в суд, чтобы обязать Зеленского обнародовать все записи в первоначальном виде.

В свою очередь Подоляк заверил, что иск, поданный адвокатами Порошенко, «просто юридический спам и не больше».

"Комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы — невозможно. На мой взгляд, одно из двух. Или адвокаты Порошенко генерируют хотя бы какую-то заметную активность, чтобы оправдывать расходы на их содержание. Или у самого Порошенко уже исчерпались идеи на счет того, как перекрывать негатив от реально существовавших взаимоотношений с Медведчуком" , — заявил советник главы ОПУ.