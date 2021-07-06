На границе задержали мужчину с наркотиками в бороде

В Харьковской области в международном пункте пропуска "Гоптовка" пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти наркотики в собственной бороде, сообщает Страна.ua.

По данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины нарушителя с "травкой" в бороде обнаружили среди пассажиров автобуса, который ехал в Российскую Федерацию.

"Во время оформления транспортного средства произошло срабатывание на гражданина Украины, 1989 года рождения, натренированного на поиск наркотиков служебной собаки пограничников. Пассажира пригласили в служебное помещение, где и изъяли из бороды сверток с несколькими граммами серо-зеленого вещества растительного происхождения, вероятнее всего - марихуаны. Как пояснил мужчина, вещество он пытался перевезти для личного пользования" , - рассказали в пресс-центре.

В данный момент пограничники проинформировали уполномоченные органы, которые должны определить есть ли изъятое вещество наркотическим и принять соответствующее правовое решение.