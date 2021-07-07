Тарифы на электроэнергию изменят

Кабинет министров уже в ближайшие недели пересмотрит тарифы на электроэнергию для украинцев. Цена изменится с 1 августа. Бедные (в понимании правительства те, кто тратит до 100 кВт*час электроэнергии в месяц) смогут платить по старой цене, а вот те, кто пользуется большим количеством электроприборов, вынуждены будут платить на 40-50% больше, сообщает Обозреватель.

Какими будут новые тарифы?

"Рассматривается вариант с введением четырех тарифов, зависимо от объемов потребления" , – рассказывает собеседник в правительстве.

Сейчас Минэнерго считает, как сделать так, чтобы для большого количества цена на электроэнергию не поменялась, но в общем новые цены на "ток" компенсировали расходы на генерацию.

Итак, на данный момент обсуждают следующий вариант:

Тем, кто тратит до 100 кВт*час оставить тариф в 1,68 грн. Ранее министр энергетики Герман Галущенко в своей речи в парламенте говорил, что "проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа ". Но уменьшить решили не с действующего уровня, а по отношению к новой цене. То есть фактически цена останется прежней. До 100 кВт*час в месяц в Украине тратят около 41% семей. В первую очередь это пенсионеры.

Будут действовать четыре тарифа. Первый до 100кВт*час, второй – от 100 до 300 кВт*час, третий – от 300 до 500 кВт*час и четвертый для тех, кто тратит больше 500 кВт*час электроэнергии. И последняя цена будет более 3 грн за каждый кВт*час. В целом, те, кто тратит много тока, будут платить за электроэнергию на 40-50% выше. При этом за первые 100 кВт*час цена не поменяется ни для кого.

В целом, те, кто тратит много тока, будут платить за электроэнергию на 40-50% выше. При этом за первые 100 кВт*час цена не поменяется ни для кого. Размер двух тарифов еще обсуждают. Задача – за счет 60% украинцев, которые тратят много тока, и небольшого количества тех, кто потребляет более 500 кВт*час в месяц, сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии. Ранее рассматривали вариант повысить цену при потреблении от 100 кВт*час до 2,5 грн за каждый.

Как менялся тариф на электроэнергию. Источник: OBOZREVATEL

Далеко не все участники рынка поддерживают такую идею. К примеру, представитель одного из поставщиков электроэнергии Олег Наумик уверен: заниматься социальной политикой должно соответствующее министерство: мол, тем, кто не может платить реальную стоимость, могут назначить субсдии.

"Министерство энергетики и угольной промышленности не должно решать вопросы социального обеспечения, его основные задачи − энергоносители, энергоинфраструктура, энергобезопасность и доступность" , – говорит эксперт.

В то же время глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко еще до того, как стало известно об идее Кабмина, предлагал вариант с разными тарифами, зависимо от объемов потребления. И Попенко также уверен, что тех, кто тратит до 100 кВт*час, подорожание не должно коснуться.

Сколько стоит электроэнергия?

Стоимость "тока" состоит из двух частей: расходы на генерацию и расходы на доставку. Так вот, только цена доставки составляет 1,51 грн. При действующем тарифе на компенсации расходов денег практически не остается. Даже если бы все украинцы начали исправно оплачивать коммуналку и больше не было бы долгов за "свет", этих денег не хватило бы, чтобы электростанции могли покупать топливо и производить "ток".

С учетом доставки, по данным Минэнерго, самая дорогая электроэнергия в Ивано-Франковской области. Если бы местные жители платили по реальной цене, каждый кВт*час им бы обошелся в 3,7 грн. И, к примеру, при потреблении 150 кВт*час в месяц они бы вместо 252 грн платили бы 555 грн.

В целом же себестоимость составляет около 3,4-3,9 грн за кВт*час. И Минэнерго должно посчитать, как сделать так, чтобы за счет повышения цены только для 60% сбалансировать рынок электроэнергии и не позволить разориться электростанциям.

Однозначно можно сказать одно: если ничего не изменить, пострадают все украинцы. Долги на рынке растут, предприятия работают в убыток. И если не поднимать цены, латать дыры придется из бюджета – деньгами всех украинских налогоплательщиков.