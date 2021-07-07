В Херсоне за несколько часов построили церковь

Община Православной церкви Украины в Херсоне за считанные часы установила церковь из пенопласта, сообщает Корреспондент.

По информации пресс-службы Херсонской епархии ПЦУ возведение храма было реализовано по современной технологии - из специального пенопласта, который потом будет укреплен и покрыт твердой цементной оболочкой.

В епархии сообщили, что если в будущем технология себя оправдает, то там, где этого потребуют обстоятельства на местах, можно будет строить "такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения".

Как указано, эту церковь возвели исключительно на пожертвования неравнодушных граждан. При этом стоимость строительства не называется.