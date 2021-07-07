Арест счетов должников без суда: разъяснения юристов

В Украине с 6 июля вступил в силу приказ Минюста об автоматическом аресте счетов должников. Многие украинские СМИ разогнали волну, мол, речь идет об автоматическом списании средств. Но в документе министерства говорится совсем не о том, а подобные утверждения некоторых изданий не отвечают действительности, сообщает UBR.

На самом деле речь идет только об автоматическом аресте счетов клиентов банков, которые имеют долги, например, по коммуналке, алиментам, неоплаченные штрафы и т.п. Процедура списания средств намного сложнее, говорят юристы.

"Это просто процедура по автоматическому аресту счетов, который происходит только на основании исполнительных документов. То есть – документов частного или государственного исполнителя. Просто так при наличии долгов никто ничего не списывает", – отмечает адвокат, старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Списание средств сегодня происходит исключительно при письменном требовании исполнителя после решения суда, а не автоматически. Сначала должникам автоматически блокируют счета, чтобы деньги с них никуда не делись, а уже потом исполнитель направляет письменное требование в финучреждение, где находятся средства, после чего их списывают.

Изъятие денег происходит только на основании соответствующего письменного платежного поручения. Вероятно, и электронная форма этих поручений также вскоре заработает.

"Теперь с момента открытия исполнительного производства данные клиентов вносятся в автоматизированную систему. И на протяжении дня счета должника должны быть арестованы. Для этого отдельного решения суда не нужно. Кроме того, арестовываются ценности, хранимые в банках" , – отметил Кравец.

Под последними имеются в виду, например, депозитные ячейки, о которых банк будет обязан сообщить исполнителю. Средства, если списываются, то в размере, указанном в документе об исполнительном взыскании. Кроме штрафов, некоторым гражданам придется принудительно заплатить и исполнительный сбор.

"Также могут взыскать и печально известный украинцам исполнительный сбор, когда фактически зачастую граждане не имеют возможности добровольно исполнить решение суда, но при этом почему-то должны еще и платить такой сбор" , – предупреждает Кравец.

Как только появится решение суда, банки смогут принудительно списать средства со счетов должника и перечислить их исполнительной службе. После этого они попадают в руки взыскателя долга.

Какие банки ввели автоматизированную систему

Автоматически арестовывать долги на счетах исполнители могут сегодня в следующих банках:

Приватбанк (подключился к системе первым);

Monobank;

ТАСкомбанка;

Окси Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

В тестовом режиме подключены еще 44 банковских учреждения. Кроме того, 11 банков проходят стадию предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время, по данным Минюста, 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного ареста счетов.

Как уточняет основатель Monobank Олег Гороховский, который тоже был ошеломлен "информацией" в СМИ о автоматическом списании денег "без суда и следствия", ранее исполнитель присылал в банк бумажное письмо с требованием предоставить номера счетов. Это было нужно, чтобы исполнитель мог направить также бумажное платежное требование на списание денег со счета.

"Теперь же законодатель разрешил запрашивать счета и остатки по ним через систему АСИП (Автоматическаясистема исполнительных производств). Это нововведение значительно ускорит весь процесс от установки до снятия ареста со счета" , – поясняет Гороховский.

Он также, как и Кравец, обращает внимание, что списание денег со счета, как и ранее, будет проходить исключительно через платежное требование, которое направлено в банк посредством бумажного письма после судебного решения.

"Для автоматизации же списания необходимо внедрение новой системы электронных платежей СЭП 4.0. Оно возможно не ранее февраля-марта 2022 года. Кстати, АСИП еще не доделал возможность запрашивать счета и остатки в электронном виде. Они планируют запуститься к 1 августу этого года" , – уточнил Гороховский.

Система не готова

Управляющий партнер ЮК "Альянс правовых сил" Виталий Собкович обращает внимание, что хоть приказ Минюста и начинает действовать с 6 июля, но имеется серьезная техническая загвоздка, для разрешения которой необходим немалый промежуток времени.

"Вопрос касается как ареста счетов, так и опосредованно – списания средств. Но мы уже переговорили с частными исполнителями по этому поводу. Дело в том, что для процедуры ареста у них еще нет технических возможностей. Система технически не готова. И не все банки являются ее участниками" , – напомнил Собкович.

В свою очередь юрист Оксана Грабовская упоминает о крайне важной проблеме: имеется огромное количество жалоб граждан и банков на то, что исполнители не указывают сумму долга. В результате блокируются все средства на счете. Кроме того, исполнители налагают аресты на карты для соцвыплат.

"Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись – документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество" , – говорит она.

Юрист напоминает, что такую исполнительную надпись можно обжаловать в суде. И граждане делают это все чаще: в 2018-м году было 2923 отмены исполнительных надписей, в 2020-м — уже 5772. Иными словами, за два года этот показатель увеличился в два раза.

К слову, на сегодня в Едином госреестре должников, по информации "Опендатабот", числится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а исполнительной нотариальной надписи.

Если заблокировали счет

В таких ситуациях юристы рекомендуют сперва убедиться, что исполнительная надпись выписана на основании документов, которые есть в перечне, установленном законом. Во-вторых, удостовериться, что нотариус проверил на бесспорность вашу задолженность. Собственно, как проверил и то, что она подтверждается соответствующими документами.

Убедиться гражданам стоит и в том, что кредитор предоставил доказательства, что задолжали именно ему, а не какой-то другой организации.

Не менее важно, чтобы со дня возникновения задолженности прошло не более трех лет. Если какое-то из этих условий нарушено, можно спокойно отправляться в суд.