Ethereum может превзойти биткоин в качестве средства сбережения

Реальные сценарии использования Ethereum дают активу потенциал стать доминирующим цифровым средством сбережения в ближайшие годы, сообщает ForkLog.

«В настоящее время Ethereum выглядит как криптовалюта с самым высоким потенциалом использования, поскольку платформа, для которой она является нативной цифровой валютой, является самой популярной для разработки приложений смарт-контрактов», — заявили в Goldman Sachs.

Биткоин обладает сильным брендом, учитывая преимущество первопроходца, но ему недостает вариантов применения, отчасти из-за низкой скорости транзакций, отметили эксперты Goldman Sachs.

Однако независимо от того, какая криптовалюта будет доминировать, ни одна из них в ближайшее время не сможет превзойти золото в качестве безопасного актива, уверены в банке.

«Золото конкурирует с криптовалютой в той же степени, как и с другими рискованными активами, такими как акции и циклические товары. Мы рассматриваем драгоценный металл как защитный инфляционный хедж, а криптовалюту — как рискованный», — пояснили специалисты Goldman Sachs.

Также способность криптовалют стать классом активов, которые инвесторы считают безопасными, подрывает конкуренция между ними, заключили эксперты.