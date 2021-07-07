В Китае презентовали электромобиль по цене б/у Ланоса

В Китае презентовали недорогой электромобиль Lingbao Coco.

С осени он поступит в продажу по очень привлекательной цене 26 800 – 40 800 юаней ($4100-6300).

Примерно столько же стоит и Wuling Hongguang Mini EV, обогнавший по популярности Теслу и ставший самым популярным электрокаром в мире.

Однако, в отличие от него, Lingbao Coco является четырехместным. Да и размеры побольше – 3548 мм в длину, 1536 мм в ширину и 1588 мм в высоту при колесной базе в 2300 мм.

Хотя китайский электромобиль и бюджетный, но в салоне есть и цифровая приборка, и большой 9-дюймовый тачскрин. А еще обращают на себя внимание передние кресла с интегрированными подголовниками. В топовой версии есть кондиционер, парктроник и Bluetooth.

Электромотор развивает 41 л. с. и 95 Н∙м и разгоняет Lingbao Coco до 100 км/ч. Электрокар оснащают литий-железофосфатными батареями, причем доступны две модификации – с запасом хода 120 и 220 км.