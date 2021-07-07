За самоизоляцию положена компенсация: сколько платят

Более 130 тысяч украинцев находились на оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования Украины самоизоляции под медицинским контролем с начала пандемии, сообщает Правительственный портал.

На сегодня Фонд принял на оплату соответствующие листы нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн гривен.

В частности, на самоизоляции находились 15 тысяч медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 26,4 миллиона гривен.

Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% - для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности «11 - Изоляция от COVID-19», или е-больничного с причиной нетрудоспособности «10 - Пребывание на самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-СoV-2».

Направление на самоизоляцию под меднаблюдением осуществляет врач при контакте застрахованного лица с больным COVID-19 - Фонд компенсирует утраченный за это время заработок в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.