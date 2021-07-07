Горячо-холодно: что делать при нарушении теплообмена

Сбои терморегуляции – это различные отклонения температурных показателей тела. Обычно они сопровождаются ухудшением самочувствия, ломотой, частыми головными болями. Есть простые рекомендации, которые помогут облегчить симптомы и улучшить теплообмен организма, сообщает Econet.

При понижении теплового баланса

Если он спровоцирован переохлаждением, следует выполнять обычную программу мер, направленных на восстановление теплообмена.

В нее входит:

поддержание комфортной температуры;

использование покрытий - ковров, теплой обуви, домашних тапок и теплых носков, для защиты ног от холодных поверхностей;

нижнее белье должно быть из натуральных тканей, теплым, но достаточно свободным и легким;

при сильном потении ног, следует чаще менять носки в течение дня, и применять специальные стельки, хорошо впитывающие влагу;

следует увеличить активность – каждый день 2-3 км ходить пешком, катать массажные ролики стопами;

при замерзании применяйте прохладную ванну для ног, куда постепенно добавляйте теплую воду;

если на улице очень холодно, то в верхнюю одежду можете положить маленькую грелку, ее же можно использовать в постели у ног;

в холодное время года и в путешествиях, обязательно берите с собой вещи из шерсти или натуральных тканей, резиновую грелку.

Если нет противопоказаний, то необходимо каждое утро выполнять закаливающие процедуры. Поможет массаж всего тела сухой щеткой, который следует заканчивать прохладным душем или растирания при помощи мокрых щеток. Важное значение имеет воздействие холодное воды на область лица и верхней зоны спины, так как там находится большое количество нервных окончаний, и их стимуляция вызывает повышенное теплообразование.

На выходные дни нужно планировать пешие походы на большие расстояния, при возможности, следует принимать воздушные ванны, ходить босиком по земле или траве, камешках, песку. Для повышения нагрузки, вы можете подключить гимнастические упражнения на развитие силы и выносливости.

При переизбытке тепла

﻿Обычно, это состояние сопровождается повышенным потоотделением, приливами крови к голове, учащенным сердцебиением. В таких случаях помогут мероприятия улучшающие теплоотдачу и ограничивающие образование тепла.

К ним относятся:

уменьшение в рационе белковых продуктов;

сокращение калорийной пищи, чтобы снизить повышенный вес;

предпочтение свободной одежды с минимумом синтетики;

применение холодного обливания лица и шеи, в случаях прилива крови к голове;

при учащении сердцебиения и ощущении «жара» - прохладные ванночки для предплечий.

Кроме этого, полезно походить босиком по воде, сделать обливания ног прохладной водой до колен или бедер несколько раз в день.

Для регуляции теплообмена

Все эти мероприятия необходимо выполнять регулярно, только тогда они смогут значительно улучшить самочувствие. Не следует приступать к физическим нагрузкам и закаливающим процедурам резко и выполнять их в полном объеме. К ним следует привыкать, постепенно увеличивая нагрузку. Все закаливающие раздражители должны переносится легко, не вызывать сильный дискомфорт и простудные заболевания.

При пользовании баней или сауной, важно умело охлаждать тело во время пребывания в горячем помещении и после него. Чтобы не ухудшить самочувствие и не переохладить ноги на кафельном полу, лучше всего принимать воздушную ванну тела, при одновременном погружении стоп в воду комнатной температуры.

Если нарушение теплообмена произошло после перенесенного тяжелого заболевания, физического или нервного истощения, у пожилых людей, то следует применять самые легкие закаливающие мероприятия. Обмывание и обтирание можно делать теплой и затем, чуть прохладной водой или массажи влажной и сухой салфеткой. Воздушные ванны следует принимать в постели, затем сочетать их с ходьбой в помещении. Если эти мероприятия переносятся легко и улучшают самочувствие, то можно подключать обливания ног.