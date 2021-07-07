Зеленский обсудит с Меркель "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе рабочего визита 12 июля в Германию намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2", сообщает Интерфакс-Украина.

"Вопрос "Северного потока-2" – это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель … Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы", - заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге во вторник в Вильнюсе.

Он отметил, что сегодня многие страны ЕС разделены в вопросе строительства Северного потока-2, поскольку, на взгляд Зеленского, " трудно найти баланс между безопасностью и экономикой".

"Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" – это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику", - сказал президент Украины.