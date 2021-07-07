Стрельба в Киеве: подозреваемый закрылся в своей квартире

В Киеве квартире на проспекте Голосеевском произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский и гражданский, стрелок закрылся в помещении. Об этом заявил начальник полиции столицы Андрей Крищенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - приводит слова Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия, отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции рассказали, что по предварительной информации, в квартире на проспекте Голосеевском произошел конфликт. Владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.