Импорт капусты в Украину втрое превышает экспорт

За I полугодие текущего года Украина закупила за рубежом 17,9 тыс. т различных видов капусты, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2020 года, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает AgroPortal.

Отмечается, что стоимость импорта составила $10,6 млн — на 29,5% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основными поставщиками капусты в Украину в течение I полугодия 2021 года были Северная Македония ($2,8 млн), Италия ($ 1,9 млн), Узбекистан ($ 1,6 млн).

На экспорт в первом полугодии этого года было отправлено 5,1 тыс. т отечественной капусты — на 39% больше чем объемы за аналогичный период 2020 года. В денежном эквиваленте экспорт капусты составил $1,6 млн, что на 44,4% больше показателя за январь–июнь 2020 года.

В течении I полугодия 2021 года в Украине капусту закупили Беларусь ($983,8 тыс), Румыния ($280,1 тыс) и Молдова ($169,3 тыс).