В одном из курортных поселений Украины на пляже парня убило током

В курортной Кирилловке на центральном пляже парня, который обслуживал надувной комплекс "Горка", ударило током. Он скончался на месте, сообщает Укринформ.

Событие произошло 6 июля около 12:00. В полицию обратились медики скорой, которые сообщили о смерти мужчины от поражения током.

"Следственно-оперативной группой установлено, что мужчина 1999 года рождения, житель Кривого Рога, неофициально работал и обслуживал надувной комплекс "Горка", который установлен на пляже в пгт. Кирилловка. При обслуживании этого комплекса его ударило током. Медики скорой оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но мужчина скончался на месте происшествия", - прокомментировали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять кому принадлежит данный развлекательный комплекс, установленный на побережье моря.