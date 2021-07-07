В Украине сайты государственных органов атаковали хакеры

6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.

Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность веб-ресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих веб-ресурсов.

Средствами Системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

По состоянию на 21:00, совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере обеспечено доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование.