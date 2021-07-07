Кабмин утвердил порядок предоставления декрета для мужчин

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине, сообщает Деловая столица.

"Кабмин утвердил порядок предоставления единовременного оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или иного совершеннолетнего родственника одинокой матери" , — отметил Алексей Гончаренко.

Отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Напомним, в Украине сравняли мужчин и женщин в праве на декретный отпуск. В начале мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.