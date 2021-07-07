Межбанк нашел точку равновесия

Повышенный спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке﻿ в начале торговой сессии привел к росту котировок безналичного доллара до 27,33 гривен на покупке и 27,36 гривен на продаже.

Желающих продать валюту по такой цене нашлось достаточно, поэтому уже к 11:30 рост остановился, а затем под давлением предложения валюты котировки пошли вниз. С 12 часов торговля стабилизировалась в диапазоне 27,26-27,29 гривен. После обеденного перерыва число продавцов и покупателей сравнялось: похоже, эти цены устроили обе стороны.

Курс доллара в обменниках Киева четко повторил траекторию движения безналичного: перед обедом поднялся до 27,28-27,29 гривен, а после обеда опустился до 27,25-27,26 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня среды торгуется в узком диапазоне 1,1811 – 1,1833 доллара. Замер на месте и наличный евро: сегодня его продают по 32,26-32,30 гривен.

Польский злотый в столице продают по 7,15-7,16 гривен.

Российский рубль в первой половине дня отыграл часть вчерашних потерь на фоне восстановления цен на нефть и поднялся с 74,40 до 74,15 рублей за доллар. А вот цена наличного рубля в столице, как мы и предполагали, снизилась до 3,69-3,71 гривен за 10 рублей.