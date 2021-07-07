Жара, солнце и облака: прогноз погоды на 8 июля

Практически на всю территорию Украине вернется солнце. Тем не менее, погода все же останется облачной. Однако, температура воздуха днем будет по-летнему жаркой.﻿ Грозы и дожди будут продолжаться только в Крыму и частично на юге страны.

В четверг, 8 июля, уже который день подряд наиболее жарко будет на Закарпатье. Там днем ожидается температура 31-33°С, ночью – 16-18°С. На западе, на юге и в центре будет более умеренная погода – 29-31°С днем и 16-19°С ночью. В центре выделится только Киевская область – там прогнозируют 30-32°С днем и 17-19°С ночью. На севере страны и в Крыму погода будет наиболее прохладной – там ожидается 27-29°С днем и 14-18°С ночью. На востоке Украины прогнозируют 28-30°С днем и 15-18°С ночью.

Дожди и грозы останутся только в Крыму и в Одесской области. На остальной территории Украины погода будет облачной с прояснениями. На большей части страны ожидается ветер 11-18 км/час. И только на севере и в Крыму будет не так ветрено – там прогнозируют ветер от 7 до 14 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 8 июля ожидается температура воздуха от 18 до 30°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и небольшая облачность.