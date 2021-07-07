318 800 грн от Dinero.ua: история одной победы

О чем думает человек, когда берет микрокредит? О том, что перехватив небольшую сумму на недельку-другую, он быстро поправит текущие финансовые дела – только и всего.

А представьте себе, что можно взять немного денег, и через пару дней проснуться владельцем сотен тысяч! Не верите?

Вот и Алина из Днепра, когда ей в одно прекрасное утро позвонил сотрудник Dinero.ua, тоже сначала не поверила. А дело в том, что девушка, взяв заем на небольшую сумму у вышеназванной МФО, автоматически попала в розыгрыш автомобиля «Renault Sandero від Dinero». И именно на ее № договора пал жребий судьбы в лице платформы Random.org.

Трансляция этого розыгрыша велась в прямом эфире в YouTube, и все клиенты компании, затаив дыхание следили за его ходом. А Алина в это время, представьте, ни сном ни духом…

По условиям акции среди всех клиентов компании за период с 19 марта по 31 мая 2021 разыгрывался автомобиль Renault Sandero. По желанию победителя, он мог забрать либо новенькое авто из салона, либо его денежный эквивалент – 318 800 гривен. Прекрасная Алина выбрала второй вариант, и после выполнения всех формальностей получила свой приз – переводом на карту.

Всего в розыгрыше приняло участие более 52 тысяч клиентов, и эксперты Dinero знают, что это еще не предел. Каждый день услугами компании пользуется все больше людей, способных расширять свои горизонты.

Потому что получить кредит в Dinero – быстро и просто. В нише онлайн-кредитования в Украине этот бренд занимает топовые позиции, обеспечивая клиентов качественным сервисом и надежной защитой информации. Отсюда и доверие потребителей.

На что потратит кругленькую сумму, девушка пока не решила, но команда Dinero.ua искренне надеется, что деньги сослужат ей добрую службу. Как и всем остальным победителям многочисленных акций и розыгрышей, которым компания дарит ценные призы. А происходит это регулярно. Например, как раз сейчас проходит новая акция Динеро «iSummer в Dinero», запланированная на все лето. Каждый понедельник среди всех клиентов за прошлую неделю разыгрывается iPhone12. Всего за лето будет вручено 13 телефонов или их денежных эквивалентов. Потому что Dinero любит своих клиентов и вдохновляется, видя их довольные улыбки. Как в случае с Алиной, чьим портретом вы только что любовались.