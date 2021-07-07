Министр обороны сообщил о создании в Украине "москитного" флота

Министр обороны Андрей Таран сообщил о создании в Украине "москитного" флота, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье", которая проходит в Вильнюсе (Литва).

"Прямо сейчас мы создаем так называемый "москитный" флот (флот, состоящий из большого количества малых боевых кораблей - УНИАН) ... То, что мы пытаемся сделать, - это дать этим "москитами", так сказать, современные боевые возможности. То есть, я хотел бы видеть, по крайней мере, в следующем году противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих мелких кораблях" , - отметил министр.

Он добавил, что Украина не имеет "настоящего оружия, которое может остановить нападение с моря, вторжение с моря".

"Но очень скоро, я уверен в этом, не позднее, чем в следующем году, у нас будет, с помощью, конечно, Соединенных Штатов, Великобритании ... несколько малых кораблей "москитного" флота. Но с настоящими боевыми возможностями, вооруженных современными противокорабельными ракетами, средствами электронной борьбы, которые позволят нам создать определенную угрозу для российских военно-морских сил" , - сказал Таран.

По его словам, Минобороны работает над созданием дополнительных возможностей.

"Скажем, в этом году ... я подписал приказ о вооружении Военно-морских сил новой противокорабельной ракетной системой, которая будет базироваться на суше" , - отметил министр.

Среди прочего, он отметил, что Украина пытается "разработать определенные возможности с привлечением боевых вертолетов".