Врач назвала признаки паразитоза
Паразитоз может протекать бессимптомно, либо его признаки могут ошибочно расшифровываться, как что-то другое, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Врач Катерина Григорьева в своем Instagram перечислила основные симптомы, с которыми можно свериться, чтобы понять, есть в организме паразиты или нет.
По каким признакам можно заподозрить у себя паразитов?
- спастические боли и резь в кишечнике
- плохо поддающиеся лечению гастриты
- эпизодические проявления аллергии
- частые головные боли
- тошнота
- состояние дефицитов по витаминам, микроэлементам и нутриентам.
Что делать, если вы заподозрили у себя паразитов
Самое главное - не волноваться, стресс никому здоровья не добавляет. Паразиты есть у каждого. Если организм здоров, хорошо работают ЖКТ и печень, налажен желчеотток, хорошая кислотность желудочного сока, эти сожители не смогут принести вреда.
Если кажется, что все признаки совпали, стоит обратиться к специалисту, который поможет выяснить, паразитоз ли это на самом деле - и назначит лечение.