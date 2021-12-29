Врач назвала признаки паразитоза

Паразитоз может протекать бессимптомно, либо его признаки могут ошибочно расшифровываться, как что-то другое, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Врач Катерина Григорьева в своем Instagram перечислила основные симптомы, с которыми можно свериться, чтобы понять, есть в организме паразиты или нет.

По каким признакам можно заподозрить у себя паразитов?

спастические боли и резь в кишечнике

плохо поддающиеся лечению гастриты

эпизодические проявления аллергии

частые головные боли

тошнота

состояние дефицитов по витаминам, микроэлементам и нутриентам.

Что делать, если вы заподозрили у себя паразитов

Самое главное - не волноваться, стресс никому здоровья не добавляет. Паразиты есть у каждого. Если организм здоров, хорошо работают ЖКТ и печень, налажен желчеотток, хорошая кислотность желудочного сока, эти сожители не смогут принести вреда.

Если кажется, что все признаки совпали, стоит обратиться к специалисту, который поможет выяснить, паразитоз ли это на самом деле - и назначит лечение.