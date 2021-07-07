Что ожидается на валютном рынке в четверг

Торговлю на межбанковском валютном рынке﻿ в среду можно условно разделить на два этапа.

Во время первого, длившегося всего два часа, котировки безналичного доллара росли. Затем наступил второй этап, когда предложение существенно превысило спрос. ﻿В результате котировки развернулись вниз и к концу торгов опустились даже ниже вчерашнего уровня закрытия.

Причиной повышенного спроса в начале торговой сессии стали покупки банков, конвертировавших гривну накануне крупного погашения ОВГЗ. Они вытолкнули доллар вверх, и он достиг 27,33 гривен на покупке и 27,36 гривен на продаже. Желающих продать по этой цене нашлось столько, что котировки сначала медленно, а затем, все ускоряясь, пошли вниз. Закрыли торги среды на 4,5 копейки на покупке и на 5,5 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 27,25/27,34 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись уже, чем вчера: спрэд на старте составил 9 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,31 гривен прошла в 09:54. На старте покупателей валюты было в 3 раза больше, чем продавцов, что и привело к росту котировок. В районе 10:40 они достигли максимальных дневных значений. В этот момент начали выходить продавцы валюты: к экспортерам присоединились спекулянты, и общими усилиями спрос был быстро удовлетворен. К 11:30 все дорогие заявки на покупку были закрыты, и котировки начали снижаться.

С 12 до 15 часов сделки проходили в диапазоне 27,26-27,29 гривен. А после 15 часов, когда покупателей почти не осталось, опустились еще ниже. Национальный банк в сегодняшних торгах участия не принимал.

Котировки закрытия – 27,255/27,27 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 10 млн по сравнению со вторником и составил 158,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3173 гривен. Официальный курс доллара на 8 июля установлен на отметке 27,2993 гривен за доллар, рост на 4,96 копейки.

Официальный курс евро на 8 июля установлен на отметке 32,291 гривны за евро, рост на 2,87 копейки. На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1801. Сегодня падение евро продолжилось с новой силой; к вечеру европейская валюта опустилась до отметки 1,1780 доллара и лишь затем несколько скорректировала свое падение. Во всем мире ожидают публикации протоколов заседания FOMC, чтобы оценить перспективу повышения учетной ставки ФРС США в ближайшие годы.

Российский рубль утром среды отыграл часть потерь и восстановился до 74 рублей за доллар после того, как цены на нефть вновь пошли вверх после сильного падения вчера. Однако публикация информации о планах ОАЭ увеличить добычу нефти привела к еще более сильному падению цен, что просто подкосило рубль. К вечеру он опустился до 74,90 рублей за доллар и состоянием на 19:00 торгуется в узком диапазоне 74,70-74,80 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль отреагировал на происходящее в мире снижением до 3,69-3,71 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Все факторы, которые в краткосрочной перспективе могут вызвать ослабление гривны, пока успешно нейтрализуются. Следовательно, на четверг можно ожидать или торговли в узком боковом диапазоне, или попытки очередного незначительного укрепления гривны. Национальный банк будет внимательно наблюдать за процессом и вряд ли позволит доллару сильно упасть.

Наличный курс доллара в обменниках Киева сегодня днем поднимался до 27,28-27,29 гривен, а к вечеру опустился до 27,23 гривен. По такой цене его начнут продавать и завтра утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на межбанке. С большой долей вероятности завтра наличный доллар подешевеет еще на пару копеек, до 27,20-27,21 гривен.

Наличный евро отреагировал на снижение на FOREX и к вечеру среды подешевел до 32,22-32,23 гривен. Интрига вечера состоит в том, что внутри протоколов заседания FOMC, которые огласят сегодня в 21:00. Они способны сильно всколыхнуть рынок и толкнуть евро или еще ниже, или наоборот, вверх.

Наличный российский рубль завтра утром будут продавать по 3,69-3,71 гривны за 10 рублей. Вероятность увидеть более низкие цены есть, но она небольшая.