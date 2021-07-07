Тарифы на отопление будут устанавливать местные власти - НКРЭКУ

Местным органам власти передано право устанавливать тарифы на отопление. Они также будут утверждать планы развития производителей и поставщиков тепловой энергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отмечается, что местным властям передается государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию.

"Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти" , - отметили в НКРЭКУ.

Глава комиссии Валерий Тарасюк заверил, что регулятор будет оказывать помощь местным органам власти по вопросам государственного регулирования этих предприятий.

Автор: Дмитрий Кузнецов