Появилось видео падения в польское озеро вертолета с украинцами

В сети интернет появилось видео падения в озеро Талты частного вертолета в Польше, на борту которого находились граждане Украины, сообщает Страна.ua.

Видео опубликовал Ютуб-канал "RadioOlsztynTV BIS". Напомним, инцидент произошел в Варминско-Мазурском воеводстве. В кабине летательного аппарата находились три украинца. В результате падения в больницы региона попали женщина, ее 17-летняя дочь и пилот вертолета. Обе женщины - гражданки Украины, а пилот родом из Украины, но с польским гражданством. Жизни пострадавших опасность не угрожает.

Польская полиция начала следствие по делу о падении вертолета по подозрению о доведении до аварии в воздушном движении. Пока у правоохранителей нет версий о причинах катастрофы.